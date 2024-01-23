Взрыв прогремел на заводе Миноборонпрома Азербайджана
23 января 202415:12
Взрыв прогремел на предприятии министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз», сообщают местные СМИ.
Уточняется, что инцидент произошёл в Ширванском районе в 100 км от Баку. К месту присшествия направляются медики и экстренные службы.
«В результате есть пострадавшие», — пишет портал Oxu.az.
По данным Генпрокуратуры Азербайджана, пострадали три человека.
Ранее мощный взрыв прогремел в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru