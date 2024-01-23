Взрыв прогремел на заводе Миноборонпрома Азербайджана

Взрыв прогремел на предприятии министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз», сообщают местные СМИ.

Два человека пострадали при взрыве на полимерном заводе под Ростовом

Уточняется, что инцидент произошёл в Ширванском районе в 100 км от Баку. К месту присшествия направляются медики и экстренные службы.

«В результате есть пострадавшие», — пишет портал Oxu.az.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, пострадали три человека.

Ранее мощный взрыв прогремел в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Ольга Халманова
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