СМИ: выходец из России стал крупнейшим налогоплательщиком Великобритании в 2022 году

Крупнейшим налогоплательщиком Великобритании по итогам 2022 года стал родившийся и получивший образование в России основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко, вышедший из российского гражданства, пишет The Times.

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Издание учитывает в своём рейтинге корпоративный налог, налог на дивиденды, налог на прирост капитала, подоходный налог, налоги на заработную плату, а также пошлины. За прошлый год Герко заплатил в общей сложности 487,4 млн фунтов стерлингов.

Второе место в списке заняли совладельцы букмекерской компании Bet365 Дениз, Джон и Питер Коутс, чьи налоговые отчисления составили 460 млн фунтов стерлингов. На третьем месте - владелец компании Pentland Group британский миллиардер Стивен Рубин, заплативший в бюджет налогов на 392 млн фунтов стерлингов.

Ранее глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева заявила, что работающие в Москве по трудовым патентам иностранцы пополнили столичный бюджет в прошлом году почти 32 млрд рублей в виде налога на доходы физических лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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