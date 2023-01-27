СМИ: выходец из России стал крупнейшим налогоплательщиком Великобритании в 2022 году

Издание учитывает в своём рейтинге корпоративный налог, налог на дивиденды, налог на прирост капитала, подоходный налог, налоги на заработную плату, а также пошлины. За прошлый год Герко заплатил в общей сложности 487,4 млн фунтов стерлингов.

Второе место в списке заняли совладельцы букмекерской компании Bet365 Дениз, Джон и Питер Коутс, чьи налоговые отчисления составили 460 млн фунтов стерлингов. На третьем месте - владелец компании Pentland Group британский миллиардер Стивен Рубин, заплативший в бюджет налогов на 392 млн фунтов стерлингов.

Ранее глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева заявила, что работающие в Москве по трудовым патентам иностранцы пополнили столичный бюджет в прошлом году почти 32 млрд рублей в виде налога на доходы физических лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

