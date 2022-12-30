Россиянам придется впервые заплатить налог на доходы со вкладов по итогам 2023 года

По данным ведомства, ставка составит 13%, однако при расчете максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год. Ранее для определения суммы налога 1 млн рублей умножался на уровень ключевой ставки на начало года.

Эксперты указывают, что при расчете налога учитывается сумма полученного дохода, а не размер депозитов, а также дата выплаты дохода, а не период, за который полагается сумма.

Как сообщили в пресс-службе банка «Открытие», вкладчикам не придется самостоятельно рассчитывать налог и декларировать доходы: банки предоставят все данные в Федеральную налоговую службу, которая и выполнит расчет.

Гражданам необходимо заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023 году, до декабря 2024-го.

