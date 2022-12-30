Россиянам придется впервые заплатить налог на доходы со вкладов по итогам 2023 года

Россиян впервые обяжут заплатить налог на доходы со вкладов по итогам 2023 года. Об этом сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

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По данным ведомства, ставка составит 13%, однако при расчете максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год. Ранее для определения суммы налога 1 млн рублей умножался на уровень ключевой ставки на начало года.

Эксперты указывают, что при расчете налога учитывается сумма полученного дохода, а не размер депозитов, а также дата выплаты дохода, а не период, за который полагается сумма.

Как сообщили в пресс-службе банка «Открытие», вкладчикам не придется самостоятельно рассчитывать налог и декларировать доходы: банки предоставят все данные в Федеральную налоговую службу, которая и выполнит расчет.

Гражданам необходимо заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023 году, до декабря 2024-го.

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ФОТО: РИА Новости
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