В Шотландии проведут новый референдум о независимости

13 декабря 201918:05

Первый министр Шотландии, глава Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен заявила о намерении провести новый референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании.

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Политик отметила, что на это решение их подталкивают высокие результаты их партии на выборах. По ее словам, результат голосования ясно показывает, что шотландцы не хотят выходить из Евросоюза вместе с Великобританией.

Согласно последним данным, консерваторы получили более половины (364 кресла) в палате общин. Лейбористы на втором месте с большим отставанием (203). Шотландская национальная партия получила 48 мест – на 13 больше, чем после выборов 2017 года.

Британский премьер-министр, лидер Консервативной партии Борис Джонсон уже заявил, что выведет Великобританию из ЕС к 31 января 2020 года.

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