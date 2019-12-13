В Шотландии проведут новый референдум о независимости
Первый министр Шотландии, глава Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен заявила о намерении провести новый референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании.
Политик отметила, что на это решение их подталкивают высокие результаты их партии на выборах. По ее словам, результат голосования ясно показывает, что шотландцы не хотят выходить из Евросоюза вместе с Великобританией.
Согласно последним данным, консерваторы получили более половины (364 кресла) в палате общин. Лейбористы на втором месте с большим отставанием (203). Шотландская национальная партия получила 48 мест – на 13 больше, чем после выборов 2017 года.
Британский премьер-министр, лидер Консервативной партии Борис Джонсон уже заявил, что выведет Великобританию из ЕС к 31 января 2020 года.
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