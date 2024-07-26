СМИ: Выход Байдена из гонки застал врасплох штаб Трампа

По данным издания, команда экс-президента, которая, как правило, быстро реагирует на новости кампании, однако в этом случае лишь спустя два часа выпустила заявление с реакцией на уход Байдена. Теперь республиканцам необходимо срочно разрабатывать стратегию нападок на Харрис, отмечает издание.

21 июля Байден сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.

Трамп имеет преимущество перед вице-президентом Харрис в большинстве колеблющихся штатов, которые могут повлиять на результаты выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

