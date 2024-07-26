СМИ: Выход Байдена из гонки застал врасплох штаб Трампа
Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа был застигнут врасплох решением главы Белого дома Джо Байдена отказаться от предвыборной гонки, сообщает Axios.
По данным издания, команда экс-президента, которая, как правило, быстро реагирует на новости кампании, однако в этом случае лишь спустя два часа выпустила заявление с реакцией на уход Байдена. Теперь республиканцам необходимо срочно разрабатывать стратегию нападок на Харрис, отмечает издание.
21 июля Байден сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.
Трамп имеет преимущество перед вице-президентом Харрис в большинстве колеблющихся штатов, которые могут повлиять на результаты выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Поставщик кокаина через посольство России Ковальчук хочет на СВО
- СМИ: Выход Байдена из гонки застал врасплох штаб Трампа
- Трамп обошел Харрис по опросам в колеблющихся штатах
- В США заявили, что не откажутся от поддержки Украины ради возобновления диалога с РФ
- Обвиняемого в подрыве машины в Москве доставили в Россию
- Кулеба: Украину не склонить к переговорам
- Небензя заявил, что ничего лучше мирного предложения от Путина Украина не получит
- Трамп напомнил Зеленскому, что русские победили Гитлера и Наполеона
- Путин поручил разработать план строительства наццентра «Россия»
- СК РФ контролирует вышедших на свободу за участие в СВО киллеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru