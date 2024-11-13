СМИ: Выдвигавший обвинения против Трампа спецпрокурор может уйти в отставку

Специальный прокурор Джек Смит, который ведет два уголовных дела в отношении избранного президента США Дональда Трампа, намерен уйти в отставку до января 2025 года, когда республиканец вернется в Белый дом.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Сам Трамп пообещал уволить его «в течение двух секунд» после инаугурации.