СМИ: Выдвигавший обвинения против Трампа спецпрокурор может уйти в отставку
Специальный прокурор Джек Смит, который ведет два уголовных дела в отношении избранного президента США Дональда Трампа, намерен уйти в отставку до января 2025 года, когда республиканец вернется в Белый дом.
Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Сам Трамп пообещал уволить его «в течение двух секунд» после инаугурации.
Джек Смит занимался делом о незаконном хранении 45-м президентом США секретных документов и попытке вмешательства в выборы 2020 года. Источники NYT утверждают, что спецпрокурор намерен завершить расследование и уйти с поста вместе со своей командой.
Суд в США ранее заморозил процесс по делу Трампа до 2 декабря. Судья удовлетворила ходатайство спецпрокурора США Джека Смита, который попросил отложить все слушания, пояснив, что это необходимо для оценки новых обстоятельств, связанных с выбором президента США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru