Суд в США заморозил процесс по делу Трампа до 2 декабря
Федеральный суд округа Колумбия приостановил все мероприятия в рамках расследования по делу Дональда Трампа, связанного с попыткой незаконно сохранить власть после его поражения на выборах 2020 года. Об этом говорится в постановлении судьи Тани Чаткэн.
Судья удовлетворила ходатайство спецпрокурора США Джека Смита, который попросил отложить все слушания до 2 декабря. Смит пояснил, что это необходимо для оценки новых обстоятельств, связанных с выбором президента США, намеченным на 6 января 2025 года. Смит подчеркнул, что его команда подготовит отчет о ходе расследования и представит его суду к указанной дате. Защита Трампа не возражала против приостановки разбирательства.
В августе 2023 года Трамп был обвинен по четырем статьям, включая попытку незаконного сохранения власти. Максимальное наказание за одно из этих преступлений — до 20 лет лишения свободы.
Трамп выиграл президентские выборы 5 ноября 2024 года, победив Камалу Харрис, и может занять пост президента в 2025 году. В Минюсте США также рассматривают возможность прекращения расследований против Трампа, однако официально пока не подтверждали эту информацию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru