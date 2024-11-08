Суд в США заморозил процесс по делу Трампа до 2 декабря

Федеральный суд округа Колумбия приостановил все мероприятия в рамках расследования по делу Дональда Трампа, связанного с попыткой незаконно сохранить власть после его поражения на выборах 2020 года. Об этом говорится в постановлении судьи Тани Чаткэн.

Судья удовлетворила ходатайство спецпрокурора США Джека Смита, который попросил отложить все слушания до 2 декабря. Смит пояснил, что это необходимо для оценки новых обстоятельств, связанных с выбором президента США, намеченным на 6 января 2025 года. Смит подчеркнул, что его команда подготовит отчет о ходе расследования и представит его суду к указанной дате. Защита Трампа не возражала против приостановки разбирательства.