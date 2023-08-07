Трамп назвал Минюст США министерством несправедливости

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике американское Министерство юстиции. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

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Политик прокомментировал ходатайство прокуратуры об ограничении его публикаций в соцсетях. Такую меру Трамп назвал покушением на свободу слова.

По его словам, Минюст США превратился в «министерство несправедливости». Экс-президент счел нарушением закона возможное ограничение его публикаций в соцсетях.

На прошлой неделе спецпрокурор США Джек Смит выдвинул в отношении Трампа обвинения по четырем статьям, включая вмешательство в выборы и попытку захвата власти. Речь идет о штурме Капитолия в январе 2021 года.

Адвокат экс-президента США Джон Лауро заявил, что его подзащитный никогда не пойдет на сделку с прокуратурой, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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