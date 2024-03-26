СМИ: Выделенные Вашингтоном $300 млн для Киева потрачены еще в ноябре

Пакет финансовой помощи Украине на 300 млн долларов, который американский Конгресс одобрил 23 марта, был потрачен еще в ноябре прошлого года, когда Вашингтон пытался избежать шатдауна из-за отсутствия финансирования, сообщает Politico со ссылкой на чиновника из Белого дома.

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По данным издания, средства «сейчас недоступны для использования». Выделение денег носило символический характер.

Ранее спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон сообщил, что планирует после католической Пасхи представить на голосование проект закона по дальнейшему финансированию помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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