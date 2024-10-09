Ушаков заявил, что Эрдоган прислал Путину подарок

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прислал президенту России Владимиру Путину подарок ко дню рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника главы государства Юрия Ушакова.

СМИ: Ким Чен Ын пообещал поднять бокал за здоровье Путина

По его словам, это «хороший турецкий подарок». Отвечая на вопрос, был ли этот презент в пределах разрешенных для госслужащих трех тысяч рублей, он указал, что подарок стоил «чуть побольше».

Пока президент России Владимир Путин проводил свой личный праздник на рабочем месте, в Нигере исполняли рэп, в Китае запускали в небо дроны, а в Киеве поздравили лазерной проекцией прямо на центральной улице.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Президент РФВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

Горячие новости

Все новости

партнеры