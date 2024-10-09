Ушаков заявил, что Эрдоган прислал Путину подарок

По его словам, это «хороший турецкий подарок». Отвечая на вопрос, был ли этот презент в пределах разрешенных для госслужащих трех тысяч рублей, он указал, что подарок стоил «чуть побольше».

Пока президент России Владимир Путин проводил свой личный праздник на рабочем месте, в Нигере исполняли рэп, в Китае запускали в небо дроны, а в Киеве поздравили лазерной проекцией прямо на центральной улице.

