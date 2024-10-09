Ушаков заявил, что Эрдоган прислал Путину подарок
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прислал президенту России Владимиру Путину подарок ко дню рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника главы государства Юрия Ушакова.
По его словам, это «хороший турецкий подарок». Отвечая на вопрос, был ли этот презент в пределах разрешенных для госслужащих трех тысяч рублей, он указал, что подарок стоил «чуть побольше».
Пока президент России Владимир Путин проводил свой личный праздник на рабочем месте, в Нигере исполняли рэп, в Китае запускали в небо дроны, а в Киеве поздравили лазерной проекцией прямо на центральной улице.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Боец ВСУ привез на Украину вирус Марбург
- Ушаков заявил, что Эрдоган прислал Путину подарок
- Появился снимок с места гибели российских альпинистов в Непале
- Дуров заявил, что пользователи Telegram смогут досылать медиа после отправки
- СМИ: Зафиксировано сокращение разрыва между Харрис и Трампом
- Харрис оскорбила Путина, критикуя Трампа
- В Тольятти 13-летнюю девочку подозревают в убийстве сводных сестер
- В Самаре пожар в концертном зале охватил 50 квадратных метров
- Эксперты установили вину турецкого мотоциклиста в гибели МотоТани
- Россия напомнила Швейцарии о последствиях за нарушение госграницы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru