Ушаков рассказал о послании от Си Цзиньпина в день рождения Путина
9 октября 202404:34
Президент России Владимир Путин получил теплое послание от лидера Китая Си Цзиньпина в свой день рождения, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление помощника главы государства Юрия Ушакова.
По его словам, было много подарков из-за рубежа.
Также политик заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прислал президенту России Владимиру Путину подарок ко дню рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru