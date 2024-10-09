Ушаков рассказал о послании от Си Цзиньпина в день рождения Путина

Президент России Владимир Путин получил теплое послание от лидера Китая Си Цзиньпина в свой день рождения, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление помощника главы государства Юрия Ушакова.

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По его словам, было много подарков из-за рубежа.

Также политик заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прислал президенту России Владимиру Путину подарок ко дню рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Президент РФВладимир ПутинКитайСи Цзиньпин

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