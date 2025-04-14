СМИ: Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме

Второй раунд переговоров США и Ирана может пройти 19 апреля, сообщает Axios.

Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо

По данным портала, он состоится в Риме. Изменение площадки для встречи было предложено Вашингтоном.

Ранее стало известно, что власти Ирана хотят изучить возможность заключения временной ядерной сделки на переговорах с Вашингтоном перед достижением финального соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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