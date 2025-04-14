СМИ: Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме
14 апреля 202505:01
Второй раунд переговоров США и Ирана может пройти 19 апреля, сообщает Axios.
По данным портала, он состоится в Риме. Изменение площадки для встречи было предложено Вашингтоном.
Ранее стало известно, что власти Ирана хотят изучить возможность заключения временной ядерной сделки на переговорах с Вашингтоном перед достижением финального соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru