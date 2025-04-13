Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо
13 апреля 202507:01
Американский лидер Дональд Трамп после встречи своего специального посланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что переговоры идут хорошо, сообщает Reuters.
Другие подробности не сообщаются.
Ранее стало известно, что власти Ирана хотят изучить возможность заключения временной ядерной сделки на переговорах с Вашингтоном перед достижением финального соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru