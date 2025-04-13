Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо

Американский лидер Дональд Трамп после встречи своего специального посланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что переговоры идут хорошо, сообщает Reuters.

США готовы к компромиссу в переговорах с Ираном по ядерной программе

Другие подробности не сообщаются.

Ранее стало известно, что власти Ирана хотят изучить возможность заключения временной ядерной сделки на переговорах с Вашингтоном перед достижением финального соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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