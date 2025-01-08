СМИ: ВСУ получат новые боевые машины от концерна Rheinmetall

Как заявил гендиректор концерна Армин Паппергер, планируется создавать соответствующую технику на территории Украины. БМП Lynx разработана для уничтожения пехоты и легкобронированных целей. На ее борту – пушки и пулеметы, а ее броня способна защитить от противотанкового оружия, боеприпасов среднего калибра, осколочной артиллерии и бомб.

Lynx имеет большой внутренний объем, который позволяет разместить трех членов экипажа и до девяти солдат пехотной группы.

Ранее стало известно, что концерн Rheinmetall открыл первый завод на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

