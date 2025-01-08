СМИ: ВСУ получат новые боевые машины от концерна Rheinmetall
Оружейная компания Rheinmetall из Германии приступила к поставке боевых машин пехоты Lynx для Украины, сообщает Ura.ru.
Как заявил гендиректор концерна Армин Паппергер, планируется создавать соответствующую технику на территории Украины. БМП Lynx разработана для уничтожения пехоты и легкобронированных целей. На ее борту – пушки и пулеметы, а ее броня способна защитить от противотанкового оружия, боеприпасов среднего калибра, осколочной артиллерии и бомб.
Lynx имеет большой внутренний объем, который позволяет разместить трех членов экипажа и до девяти солдат пехотной группы.
Ранее стало известно, что концерн Rheinmetall открыл первый завод на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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