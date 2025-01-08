СМИ: ВСУ получат новые боевые машины от концерна Rheinmetall

Оружейная компания Rheinmetall из Германии приступила к поставке боевых машин пехоты Lynx для Украины, сообщает Ura.ru.

Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной целью для армии России

Как заявил гендиректор концерна Армин Паппергер, планируется создавать соответствующую технику на территории Украины. БМП Lynx разработана для уничтожения пехоты и легкобронированных целей. На ее борту – пушки и пулеметы, а ее броня способна защитить от противотанкового оружия, боеприпасов среднего калибра, осколочной артиллерии и бомб.

Lynx имеет большой внутренний объем, который позволяет разместить трех членов экипажа и до девяти солдат пехотной группы.

Ранее стало известно, что концерн Rheinmetall открыл первый завод на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияСпецоперацияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры