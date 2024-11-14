СМИ: Встреча Байдена и Трампа продлилась два часа

Политики обсудили международные вопросы и внутренние дела. Кроме того, Байден поздравил Трампа с победой и пообещал, что передача власти будет иметь мирный и упорядоченный характер.

Трамп в свою очередь поблагодарил Байдена.

Ранее Трамп заявил, что готов баллотироваться на третий президентский срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

