СМИ: Встреча Байдена и Трампа продлилась два часа

Встреча американского лидера Джо Байдена и победившего на выборах президента США Дональда Трампа продлилась два часа, сообщает Sky News.

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Политики обсудили международные вопросы и внутренние дела. Кроме того, Байден поздравил Трампа с победой и пообещал, что передача власти будет иметь мирный и упорядоченный характер.

Трамп в свою очередь поблагодарил Байдена.

Ранее Трамп заявил, что готов баллотироваться на третий президентский срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАДжо БайденДональд Трамп

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