СМИ: Встреча Байдена и Трампа продлилась два часа
14 ноября 202403:01
Встреча американского лидера Джо Байдена и победившего на выборах президента США Дональда Трампа продлилась два часа, сообщает Sky News.
Политики обсудили международные вопросы и внутренние дела. Кроме того, Байден поздравил Трампа с победой и пообещал, что передача власти будет иметь мирный и упорядоченный характер.
Трамп в свою очередь поблагодарил Байдена.
Ранее Трамп заявил, что готов баллотироваться на третий президентский срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru