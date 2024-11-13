Трамп заявил, что готов баллотироваться на третий президентский срок
Дональд Трамп, который, по предварительным данным, выиграл выборы президента в США и во второй раз возглавит страну, заявил, что готов обсуждать вопрос третьего президентского срока. Об этом сообщает РИА Новости.
На встрече с республиканцами в центре Вашингтона он указал, что не будет снова баллотироваться из-за Конституции США, запрещающей занимать пост президента более двух сроков.
«Если только вы не скажете: «Он хороший, нам нужно что-то придумать», — добавил Трамп, после чего аудитория засмеялась.
Ранее пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что новый глава Белого дома в течение первой недели после вступления в должность отменит ряд распоряжений администрации действующего главы государства Джо Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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