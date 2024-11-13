Мелания Трамп отказалась жить в Белом доме

Известно, что это связано с желанием супруги Трампа проводить больше времени рядом с сыном Бэрроном, который учится в Нью-Йоркском университете. Большую часть времени Мелания Трамп будет проводить между Палм-Бич и Нью-Йорком.

Кроме того, супруга переизбранного президента не согласилась присутствовать на символической встрече с нынешней первой леди США Джилл Байден. Свой отказ она объяснила ухудшением здоровья.

Ранее Бэррон Трамп впервые проголосовал на президентских выборах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

