Мелания Трамп отказалась жить в Белом доме
Жена переизбранного американского лидера Дональда Трампа Мелания не намерена проживать в Белом доме. Об этом сообщил телеканал СNN.
Известно, что это связано с желанием супруги Трампа проводить больше времени рядом с сыном Бэрроном, который учится в Нью-Йоркском университете. Большую часть времени Мелания Трамп будет проводить между Палм-Бич и Нью-Йорком.
Кроме того, супруга переизбранного президента не согласилась присутствовать на символической встрече с нынешней первой леди США Джилл Байден. Свой отказ она объяснила ухудшением здоровья.
Ранее Бэррон Трамп впервые проголосовал на президентских выборах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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