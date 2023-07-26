СМИ: военные заблокировали офис президента Нигера в Ниамее

По его данным, в руки солдат президентской гвардии перешла и жилая часть здания, где проживает глава государства и его семья. Вместе с тем, в столице неслышно звуков стрельбы, тяжелая техника также не патрулирует городские районы.

По одним данным, президента Нигера Мохамеда Базума и его семью удерживает группа мятежников, их число и принадлежность неизвестна. По другим, президент остается на свободе и сейчас начал переговоры с военными, совершившими попытку государственного переворота.

Ранее из гимна Нигера исключили строки о благодарности Франции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

