СМИ: военные заблокировали офис президента Нигера в Ниамее
Военные заблокировали в Ниамее здание офиса президента Нигера, сообщило агентство Reuters.
По его данным, в руки солдат президентской гвардии перешла и жилая часть здания, где проживает глава государства и его семья. Вместе с тем, в столице неслышно звуков стрельбы, тяжелая техника также не патрулирует городские районы.
По одним данным, президента Нигера Мохамеда Базума и его семью удерживает группа мятежников, их число и принадлежность неизвестна. По другим, президент остается на свободе и сейчас начал переговоры с военными, совершившими попытку государственного переворота.
Ранее из гимна Нигера исключили строки о благодарности Франции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru