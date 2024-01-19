Нетаньяху заявил, что Израиль устраивает только полная победа над ХАМАС

По его словам, по этой причине боевые действия продолжатся «на всех фронтах, пока не будут достигнуты все поставленные нами цели». Глава израильского правительства указала, что до полной победы еще много месяцев.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Израиль ведут «серьезные» переговоры о передаче после войны управления сектором Газа Палестинской национальной администрации (ПНА), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

