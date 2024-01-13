СМИ: Во Франции уничтожили 27 миллионов монет

Парижский монетный двор уничтожил 27 млн отчеканенных монет, так как Еврокомиссия не утвердила их предварительно предложенный новый дизайн. Об этом сообщает издание Lettre.

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«За шесть дней до приема [министра экономики] Брюно Ле Мэра Евросоюз отказался утверждать новый дизайн монет», — отмечается в материале.

В ЕС отказались от утверждения, так как звезды, символизирующие страны-члены Евросоюза, были плохо видны. В результате в Париже уничтожили тонны монет номиналом 10, 20 и 50 евроцентов.

Финансовые потери от произошедшего могут составить от 700 тысяч до 1,2 млн евро. При этом в Парижском монетном дворе заверили, что все выпущенные по ошибке монеты переработают для производства новых.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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