СМИ: Во Франции уничтожили 27 миллионов монет

«За шесть дней до приема [министра экономики] Брюно Ле Мэра Евросоюз отказался утверждать новый дизайн монет», — отмечается в материале.

В ЕС отказались от утверждения, так как звезды, символизирующие страны-члены Евросоюза, были плохо видны. В результате в Париже уничтожили тонны монет номиналом 10, 20 и 50 евроцентов.

Финансовые потери от произошедшего могут составить от 700 тысяч до 1,2 млн евро. При этом в Парижском монетном дворе заверили, что все выпущенные по ошибке монеты переработают для производства новых.

