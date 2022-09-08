СМИ: на новых британских монетах и банкнотах появится портрет Карла III
8 сентября 202223:27
Портрет королевы Великобритании Елизаветы II на действующих банкнотах и монетах будет заменен на портрет короля Карла III. Об этом сообщила газета The Sun.
Согласно данным, изменения будут вводится постепенно. Любые уже выпущенные монеты или банкноты продолжат оставаться законным платежным средством еще некоторое время.
Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.
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8 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru