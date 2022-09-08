СМИ: на новых британских монетах и банкнотах появится портрет Карла III

Портрет королевы Великобритании Елизаветы II на действующих банкнотах и монетах будет заменен на портрет короля Карла III. Об этом сообщила газета The Sun.

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Согласно данным, изменения будут вводится постепенно. Любые уже выпущенные монеты или банкноты продолжат оставаться законным платежным средством еще некоторое время.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.



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