СМИ: на новых британских монетах и банкнотах появится портрет Карла III

Согласно данным, изменения будут вводится постепенно. Любые уже выпущенные монеты или банкноты продолжат оставаться законным платежным средством еще некоторое время.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.





