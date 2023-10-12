СМИ: Во Франции расследуют возможное отравление Марины Овсянниковой
По предварительной информации, бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову отравили в Париже, сообщает Le Figaro.
По информации издания, Овсянниковой стало плохо 12 октября. Она пришла к себе в квартиру и обнаружила некий порошок. По ее словам, «ее отравили русские».
Французские правоохранители начали расследование, в рамках которого из квартиры Овсянниковой взяли пробы. В прокуратуре Парижа ТАСС заявили, что расследованием занимается судебная полиция.
Ранее столичный Басманный суд заочно приговорил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 года заключения по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России, напоминает RT.
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