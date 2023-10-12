СМИ: Во Франции расследуют возможное отравление Марины Овсянниковой

По информации издания, Овсянниковой стало плохо 12 октября. Она пришла к себе в квартиру и обнаружила некий порошок. По ее словам, «ее отравили русские».

Французские правоохранители начали расследование, в рамках которого из квартиры Овсянниковой взяли пробы. В прокуратуре Парижа ТАСС заявили, что расследованием занимается судебная полиция.

Ранее столичный Басманный суд заочно приговорил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 года заключения по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России, напоминает RT.

