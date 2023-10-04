«Побег вместо колонии»: Суд поставил точку в перформансах Марины Овсянниковой

«ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА»: ОТ ЭФИРА ДО КОЛОНИИ

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова стала известна широкой публике в марте 2022 года. Тогда девушка ворвалась в прямой эфир программы «Время», показав зрителям из-за спины ведущей Екатерины Андреевой плакат с осуждением спецоперации на Украине.

После этого начали происходить странные вещи. Все были уверены, что Овсянникову, как минимум, арестуют на 15 суток, однако этого не произошло.

«Я думала, что все будет намного жестче и за эту акцию на нее повесят сто сорок семь уголовных дел. Но нет, может быть, пронесет», - отмечала тогда Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Только в мае смелую журналистку оштрафовали, а в августе отправили под домашний арест, из-под которого она сбежала за границу в ночь на 1 октября 2022 года. И вот, спустя целый год, Басманный суд заочно дал Овсянниковой 8,5 лет колонии за фейки о российской армии.

При этом поводом для наказания стал не плакат на Первом канале, а пикет журналистки на Софийской набережной в июле 2022 года, на который она принесла другой плакат и опубликовала его фото в Telegram, где на Овсянникову подписаны 2,5 тыс. человек.

Сама журналистка накануне решения суда вновь решила взорвать информационную бомбу в соцсетях.

«Мне решили устроить показательную порку за то, что я не испугалась и назвала вещи своими именами (…) Своей вины я, конечно, не признаю. И не отказываюсь ни от одного своего слова. Я сделала в своей жизни очень тяжелый, но единственно правильный моральный выбор и уже заплатила за это достаточно высокую цену. Наказанием для меня стало изгнание – жизнь в чужой стране, без семьи, друзей, дома, работы, а главное – без возможности вернуться на Родину и обнять своих близких», - написала Овсянникова.

При этом она назвала российское телевидение «лживой машиной пропаганды», а также сделала еще несколько весьма жестких заявлений.