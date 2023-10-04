«Побег вместо колонии»: Суд поставил точку в перформансах Марины Овсянниковой
Журналистка осталась за рубежом без семьи, но написала книгу, усилив эффект от плаката на Первом канале «самоубийственными» постами в соцсетях.
Журналистка Марина Овсянникова, прославившаяся «перформансом на Первом канале» и сбежавшая из России, заочно приговорена Басманным судом к 8,5 годам тюрьмы.
Поводом для столь сурового наказания стали посты Овсянниковой в соцсетях. При этом накануне приговора она вновь разразилась постом, который в РФ вполне могут счесть поводом для увеличения срока.
«ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА»: ОТ ЭФИРА ДО КОЛОНИИ
Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова стала известна широкой публике в марте 2022 года. Тогда девушка ворвалась в прямой эфир программы «Время», показав зрителям из-за спины ведущей Екатерины Андреевой плакат с осуждением спецоперации на Украине.
После этого начали происходить странные вещи. Все были уверены, что Овсянникову, как минимум, арестуют на 15 суток, однако этого не произошло.
«Я думала, что все будет намного жестче и за эту акцию на нее повесят сто сорок семь уголовных дел. Но нет, может быть, пронесет», - отмечала тогда Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Только в мае смелую журналистку оштрафовали, а в августе отправили под домашний арест, из-под которого она сбежала за границу в ночь на 1 октября 2022 года. И вот, спустя целый год, Басманный суд заочно дал Овсянниковой 8,5 лет колонии за фейки о российской армии.
При этом поводом для наказания стал не плакат на Первом канале, а пикет журналистки на Софийской набережной в июле 2022 года, на который она принесла другой плакат и опубликовала его фото в Telegram, где на Овсянникову подписаны 2,5 тыс. человек.
Сама журналистка накануне решения суда вновь решила взорвать информационную бомбу в соцсетях.
«Мне решили устроить показательную порку за то, что я не испугалась и назвала вещи своими именами (…) Своей вины я, конечно, не признаю. И не отказываюсь ни от одного своего слова. Я сделала в своей жизни очень тяжелый, но единственно правильный моральный выбор и уже заплатила за это достаточно высокую цену. Наказанием для меня стало изгнание – жизнь в чужой стране, без семьи, друзей, дома, работы, а главное – без возможности вернуться на Родину и обнять своих близких», - написала Овсянникова.
При этом она назвала российское телевидение «лживой машиной пропаганды», а также сделала еще несколько весьма жестких заявлений.
КНИГА, ПОБЕГ И СЕМЬЯ: «Я ОСТАЛАСЬ БОМЖОМ»
Жизнь Марины Овсянниковой после акции на Первом канале кардинально изменилась. Вскоре после акции она уехала в Германию, став сотрудницей издания Die Welt, однако от нее отвернулась семья.
«Я осталась бомжом, без дома. Дети мои в Москве, обнять их не могу. Я пока не возвращаюсь в Москву, но, конечно, намерена это сделать», — отмечала Овсянникова в мае 2022-го. СМИ утверждали, что на тот момент от журналистки отвернулись муж, сын и мать, и лишь 11-летняя дочь продолжала общаться с мамой.
Более того, именно муж журналистки, Игорь Овсянников сообщил СМИ о ее побеге из-под домашнего ареста. Сама Овсянникова рассказала о подробностях «ночи на 1 октября» только в феврале 2023 года на пресс-конференции во Франции.
Овсянникова заявила, что не хотела эмигрировать, но юристы указали ей на вероятность ареста 9 октября.
«В ночь с пятницы на субботу, когда все российские правоохранители сидят на даче с водкой и шашлыками, мы сменили семь автомобилей», - рассказала изумленным французам россиянка. Она также сообщила, что перешла российскую границу «по вспаханному полю, ориентируясь буквально по звездам», не уточнив, где конкретно это произошло.
После побега из России журналистка успела написать книгу под названием «Между добром и злом. Как я наконец выступила против кремлевской пропаганды», отмечает «Коммерсантъ». По словам Овсянниковой, презентовавшей книгу в Париже, она уже переведена на шесть языков.
При этом Марина Овсянникова осталась во Франции без дочери. Согласно решению суда, оба ребенка должны жить с отцом.
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