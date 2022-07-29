СМИ: Во Франции полиция контролирует использование воды из-за засухи
Полиция Франции следит за исполнением ограничений по использованию воды, введенных на период засухи в большинстве департаментов страны. Об этом сообщает BFMTV.
Телеканал отмечает, что полицейские «высматривают малейшую струю воды рядом с домами». По словам главы одного из региональных отделений Французского бюро биоразнообразия Жан-Ноэля Риффеля, правоохранители напоминают гражданам о действующих правилах, а в случае повторного нарушения составляют протокол.
На минувшей неделе французские власти на фоне жаркой погоды и засухи ввели ограничения на использование воды в 93 из 96 департаментов континентальной части страны. Жителям наиболее пострадавших территорий запретили поливать сады днем.
Засуха на западе Европы стала самой сильной за последние 70 лет. Во Франции складывается наиболее сложная ситуация: в стране установилась температура +40 градусов и уже месяц нет дождей, пишет РИА ФАН.
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