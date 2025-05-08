СМИ: Индия и Пакистан провели воздушный бой с участием 125 самолетов
Один из крупнейших в новейшей истории авиации воздушных боев состоялся на границе Индии и Пакистана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
По данным телеканала, в схватке участвовали 125 истребителей. Самолеты сражались более часа, обе стороны оставались в своем воздушном пространстве, расстояния при обмене ударами ракет могли превышать 160 километров.
Как отметил высокопоставленный источник в службе безопасности Пакистана, бой стал одним из самых крупных и продолжительных. в результате были сбиты пять самолетов Индии.
Ранее индийская армия начала операцию «Синдур» и ударила по девяти предполагаемым лагерям террористов в Пакистане, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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