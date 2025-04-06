СМИ: Вмешательство Орбана может заставить ЕС вернуть РФ €240 млрд активов

По словам дипломата, в этом случае не только истечёт срок действия ограничительных мер, «но и нам придётся передать Путину €240 млрд».

Ранее стало известно, что Запад ищет пути продления санкций против России без учета позиции Венгрии. Обсуждаются «нетипичные» решения, позволяющие сохранить санкционную политику ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

