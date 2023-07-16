СМИ: власти Турции запретили выдачу ВНЖ в Стамбуле
В Турции запретили выдачу вида на жительство (ВНЖ) всем иностранным гражданам во всех районах Стамбула, сообщает Milliyet.
Под исключение попадут только тех, кто приехал в город с целью лечения, обучения и международной торговли. Всего в Турции, согласно неофициальным данным, проживает более 7 млн иностранцев.
В 2022 году власти страны решили запретить выдачу ВНЖ в десяти районах города. В марте 2023 года меру распространили на все 39 районов, отмечает издание.
Ранее турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости, которая дает право на получение вида на жительство в этой стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru