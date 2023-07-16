СМИ: власти Турции запретили выдачу ВНЖ в Стамбуле

Под исключение попадут только тех, кто приехал в город с целью лечения, обучения и международной торговли. Всего в Турции, согласно неофициальным данным, проживает более 7 млн иностранцев.

В 2022 году власти страны решили запретить выдачу ВНЖ в десяти районах города. В марте 2023 года меру распространили на все 39 районов, отмечает издание.

Ранее турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости, которая дает право на получение вида на жительство в этой стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

