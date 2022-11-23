В частности, член Палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор-Грин с десятком соавторов представила резолюцию, требующую проверки отчетности по многомиллиардной финансовой помощи Украине, а конгрессмен Мэтт Гетц заявил, что не проголосует ни за один доллар для Киева.

«Когда истерия вокруг конфликта на Украине наконец уляжется, гораздо большему количеству американцев станет очевидно, что ситуация обернулась абсолютным фиаско», — сказано в сообщении организации.

Президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с сокращением поддержки Запада после того, как раскритиковал Израиль за недостаточную помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

