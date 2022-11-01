СМИ: Байден вышел из себя во время переговоров с Зеленским

По его словам, это произошло в июне. Главе Белого дома не понравилась реакция Зеленского на предоставление военной помощи Киеву. По данным телекомпании, Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще одного миллиарда долларов в виде военной помощи Украине, а Зеленский уже начал детально перечислять, что ему нужно еще и чего он пока не получил. После этого президент США вышел из себя.

Отмечается, что в тот же день глава Украины публично поблагодарил Байдена за обещанную помощь и отношения между политиками улучшились.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на информацию полиции Финляндии о том, что поставляемое Украине оружие попадает к финским преступникам, а также ряд других стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

