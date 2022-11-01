СМИ: Байден вышел из себя во время переговоров с Зеленским
Украинский лидер Владимир Зеленский «вывел из себя» президента Соединенных Штатов Джо Байдена во время их общения по телефону, сообщает NBC News со ссылкой на информированные источники.
По его словам, это произошло в июне. Главе Белого дома не понравилась реакция Зеленского на предоставление военной помощи Киеву. По данным телекомпании, Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще одного миллиарда долларов в виде военной помощи Украине, а Зеленский уже начал детально перечислять, что ему нужно еще и чего он пока не получил. После этого президент США вышел из себя.
Отмечается, что в тот же день глава Украины публично поблагодарил Байдена за обещанную помощь и отношения между политиками улучшились.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на информацию полиции Финляндии о том, что поставляемое Украине оружие попадает к финским преступникам, а также ряд других стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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