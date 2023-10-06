СМИ: власти США больше не требуют от Конгресса $24 млрд для Украины

По данным издания, в Белом доме теперь решают, как в условиях «неразберихи» в Палате представителей продолжать поддержку Украины. Власти еще не определились с новым подходом к увеличению финансирования Киева. Это будет зависеть от того, кто станет следующим спикером Палаты представителей и какую сделку представители администрации смогут заключить с ним.

Ранее экс-лидер США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что готов занять пост спикера Палаты представителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

