СМИ: власти США больше не требуют от Конгресса $24 млрд для Украины

В американской администрации больше не добиваются от Конгресса выделения $24 млрд для Киева, сообщает The Washington Post.

Палата представителей США утвердила проект бюджета без помощи Украине

По данным издания, в Белом доме теперь решают, как в условиях «неразберихи» в Палате представителей продолжать поддержку Украины. Власти еще не определились с новым подходом к увеличению финансирования Киева. Это будет зависеть от того, кто станет следующим спикером Палаты представителей и какую сделку представители администрации смогут заключить с ним.

Ранее экс-лидер США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что готов занять пост спикера Палаты представителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
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