Палата представителей США утвердила проект бюджета без помощи Украине

Палата представителей Соединенных Штатов утвердила проект финансирования правительства страны на 45 дней без помощи Киеву, сообщает «Лента.ру».

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Проект закона о бюджете поддержали 209 демократов и 126 республиканцев. 91 — высказался против. Теперь документ будет направлен для утверждения в Сенат Конгресса. В случае одобрения он должен быть подписан главой государства Джо Байденом.

Ранее в конгрессе США не утвердили продление финансирования правительства до 31 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
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