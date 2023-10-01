Палата представителей США утвердила проект бюджета без помощи Украине

Проект закона о бюджете поддержали 209 демократов и 126 республиканцев. 91 — высказался против. Теперь документ будет направлен для утверждения в Сенат Конгресса. В случае одобрения он должен быть подписан главой государства Джо Байденом.

Ранее в конгрессе США не утвердили продление финансирования правительства до 31 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

