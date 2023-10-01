Палата представителей США утвердила проект бюджета без помощи Украине
1 октября 202303:41
Палата представителей Соединенных Штатов утвердила проект финансирования правительства страны на 45 дней без помощи Киеву, сообщает «Лента.ру».
Проект закона о бюджете поддержали 209 демократов и 126 республиканцев. 91 — высказался против. Теперь документ будет направлен для утверждения в Сенат Конгресса. В случае одобрения он должен быть подписан главой государства Джо Байденом.
Ранее в конгрессе США не утвердили продление финансирования правительства до 31 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru