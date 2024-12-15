Оппозиция Сирии: Москве дан шанс пересмотреть отношения с Дамаском

В Сирии лидер вооружённой оппозиции Абу Мухаммед аль-Джулани заявил Syria TV, что Дамаск дал Москве возможность пересмотреть отношения между странами.

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«Сирийское руководство стремилось не провоцировать Россию и дало ей возможность пересмотреть отношения с Сирией», — заявил он.

Ранее стало известно, что Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о военных базах. Речь идет о базе ВМФ в Тартусе и авиабазе Хмеймим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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