Конгрессвумен Грин: на Трампа совершили еще одну попытку покушения
На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершена еще одна попытка покушения, сообщила в своих социальных сетях член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.
По ее словам, политик не пострадал. В штабе Трампа заявили, что он находится в безопасности, передает агентство Reuters.
Газета New York Post утверждает, что два человека стреляли друг в друга рядом с гольф-клубом Трампа. Республиканец не был мишенью.
Покушение на Трампа произошло 14 июля в Пенсильвании, где политик выступал перед сторонниками. Кандидат в президенты США получил травму уха, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru