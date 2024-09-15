Конгрессвумен Грин: на Трампа совершили еще одну попытку покушения

На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершена еще одна попытка покушения, сообщила в своих социальных сетях член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.

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По ее словам, политик не пострадал. В штабе Трампа заявили, что он находится в безопасности, передает агентство Reuters.

Газета New York Post утверждает, что два человека стреляли друг в друга рядом с гольф-клубом Трампа. Республиканец не был мишенью.

Покушение на Трампа произошло 14 июля в Пенсильвании, где политик выступал перед сторонниками. Кандидат в президенты США получил травму уха, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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