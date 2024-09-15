Конгрессвумен Грин: на Трампа совершили еще одну попытку покушения

По ее словам, политик не пострадал. В штабе Трампа заявили, что он находится в безопасности, передает агентство Reuters.

Газета New York Post утверждает, что два человека стреляли друг в друга рядом с гольф-клубом Трампа. Республиканец не был мишенью.

Покушение на Трампа произошло 14 июля в Пенсильвании, где политик выступал перед сторонниками. Кандидат в президенты США получил травму уха, напоминает «Радиоточка НСН».

