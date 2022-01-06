СМИ: власти Казахстана вернули под контроль администрации Жамбылской области и города Семей
Здание администрации Жамбылской области освободили от протестующих, сообщает телеканал «Хабар-24» со ссылкой на Министерство информации и инфраструктурного развития Казахстана.
В сообщении говорится, что также под контроль властей вернули здание администрации города Семей в Восточно-Казахстанской области.
Кроме того, силовики отстояли управление полиции города Тараз в Жамбылской области и здание регионального филиала партии «Нур Отан».
Ранее в СМИ сообщили, что протестующие напали на расположенные в Алма-Ате офисы пяти телевизионных каналов: «Мир», «Хабар 24», «Евразия» и «КТК», а также «Казахстан».
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