СМИ: власти Казахстана вернули под контроль администрации Жамбылской области и города Семей

В сообщении говорится, что также под контроль властей вернули здание администрации города Семей в Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, силовики отстояли управление полиции города Тараз в Жамбылской области и здание регионального филиала партии «Нур Отан».

Ранее в СМИ сообщили, что протестующие напали на расположенные в Алма-Ате офисы пяти телевизионных каналов: «Мир», «Хабар 24», «Евразия» и «КТК», а также «Казахстан».