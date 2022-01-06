СМИ: мародеры напали в Алма-Ате на офисы пяти телеканалов

По данным СМИ, были разгромлены офисы каналов «Мир», «Хабар 24», «Евразия» и «КТК», а также «Казахстан», один из сотрудников которого пострадал. Сумма ущерба, нанесённого мародёрами, ещё не объявлена.

Ранее официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек сообщила, что в городе при попытках штурма административных зданий были ликвидированы десятки участников беспорядков.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Мирные митинги переросли в беспорядки, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения сначала в ряде районов, а затем по всей стране.

