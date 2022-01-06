СМИ: мародеры напали в Алма-Ате на офисы пяти телеканалов

Расположенные в в Алма-Ате офисы пяти телевизионных каналов подверглись нападению участников беспорядков 5 января, пишут «Известия» со ссылкой на «Хабар 24».

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По данным СМИ, были разгромлены офисы каналов «Мир», «Хабар 24», «Евразия» и «КТК», а также «Казахстан», один из сотрудников которого пострадал. Сумма ущерба, нанесённого мародёрами, ещё не объявлена.

Ранее официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек сообщила, что в городе при попытках штурма административных зданий были ликвидированы десятки участников беспорядков.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Мирные митинги переросли в беспорядки, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения сначала в ряде районов, а затем по всей стране.

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ФОТО: Flickr/upyernoz
ТЕГИ:ПротестыБеспорядкиТелеканалыКазахстан
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