СМИ: власти Израиля обсуждают переселение жителей Газы в Конго

Собеседник газеты заявил, что Конго выразило готовность принять палестинцев. По его словам, «добровольное переселение» жителей анклава станет основным направлением деятельности израильского правительства.

«Израиль работает над возможностью выезда палестинцев из Газы после завершения военной операции против радикального движения ХАМАС в анклаве», - сказал источник.

Как сообщает «РЕН ТВ», число жертв атак Израиля в секторе Газа превысило 22,3 тысячи.

Нетаньяху ранее заявил, что операция в палестинском анклаве продлится еще несколько месяцев. Целью вооруженных сил страны премьер-министр назвал уничтожение движения ХАМАС, передает «Радиоточка НСН».

