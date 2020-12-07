СМИ: Власти ФРГ планируют ввести жесткий карантин после Рождества

Правительство ФРГ планирует ввести жесткий карантин после Рождества, значительно усилив уже действующие меры по борьбе с распространением COVID-19. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, власти обсуждают вариант, при котором с 27 декабря по 3 или 10 января «будет закрыто все, за исключением супермаркетов». Кроме того, источник подчеркивает, что в планах также начать школьные каникулы на неделю раньше и продлить их также на одну неделю.