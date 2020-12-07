СМИ: Власти ФРГ планируют ввести жесткий карантин после Рождества

Правительство ФРГ планирует ввести жесткий карантин после Рождества, значительно усилив уже действующие меры по борьбе с распространением COVID-19. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, власти обсуждают вариант, при котором с 27 декабря по 3 или 10 января «будет закрыто все, за исключением супермаркетов». Кроме того, источник подчеркивает, что в планах также начать школьные каникулы на неделю раньше и продлить их также на одну неделю.

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А ранее в Совете Федерации заявили, что считают необходимым введение жесткого карантина на время новогодних каникул и на несколько недель после них. Такое мнение высказал сенатор Сергей Леонов.

По его словам, ограничение контактов остановит рост числа зараженных коронавирусом и снимет нагрузку на систему здравоохранения, пишут «Известия».

Добавим, серьезные ограничения уже вступили в силу Санкт-Петербурге и Смоленской области.


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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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