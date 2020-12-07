Карантин на Новый год? COVID-19 грозит оставить россиян без «веселья»

Вместе с тем, «Коммунисты России» для борьбы с COVID-19 предлагали вообще продлить новогодние каникулы для россиян. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН выступил против этой инициативы, отметив, что принимать такие решения на всю страну - «неграмотно, разорительно и необоснованно».

А теперь Онищенко призвал вообще отменить длинные новогодние каникулы. По его мнению, они отрицательно сказываются как на экономике страны, так и на здоровье граждан. Первые дни января – и так самые напряженные дни для скорой помощи, добавил он.

По мнению парламентария, выходным должно быть 31 декабря, потому что «все равно никто не работает». А затем, встретив Новый год, весь мир начинает работать.

Ранее в эфире НСН врач-геронтолог Юрий Конев в эфире НСН рассказал, что в канун Нового года для сохранения здоровья лучше отказаться от шопинга и визитов к родственникам.