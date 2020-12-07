Карантин на Новый год? COVID-19 грозит оставить россиян без «веселья»
В Совете Федерации призывают ужесточить ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, Онищенко предлагает вообще отменить новогодние каникулы, а врачи советуют не ходить по магазинам перед праздниками.
В Совете Федерации призвали ввести дополнительные ограничения на время новогодних праздников и на несколько недель после них, чтобы снизить нагрузку на врачей, передает газета «Известия» слова члена комитета Совета Федерации по социальной политике кандидата медицинских наук Сергея Леонова.
Он также призвал граждан не нагружать бригады скорой помощи вызовами, спровоцированными «долгим весельем». В праздничные дни традиционно возрастает число госпитализаций, а на этот раз ситуацию осложняет заболеваемость COVID-19,
Вместе с тем, «Коммунисты России» для борьбы с COVID-19 предлагали вообще продлить новогодние каникулы для россиян. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН выступил против этой инициативы, отметив, что принимать такие решения на всю страну - «неграмотно, разорительно и необоснованно».
А теперь Онищенко призвал вообще отменить длинные новогодние каникулы. По его мнению, они отрицательно сказываются как на экономике страны, так и на здоровье граждан. Первые дни января – и так самые напряженные дни для скорой помощи, добавил он.
По мнению парламентария, выходным должно быть 31 декабря, потому что «все равно никто не работает». А затем, встретив Новый год, весь мир начинает работать.
Ранее в эфире НСН врач-геронтолог Юрий Конев в эфире НСН рассказал, что в канун Нового года для сохранения здоровья лучше отказаться от шопинга и визитов к родственникам.
«Если начнут ходить в гости и по магазинам - будет третья волна, гораздо сильнее, чем вторая. В гости ходить не стоит, подарки покупать не стоит - обойдутся без подарков один год. Вообще ничего не стоит делать, нужно сидеть дома со своими близкими, если не хотите умереть», - дал совет специалист.
В качестве примера весьма безответственного поведения Конев привел концерт рэпера Басты в Петербурге.
«Вот наглядный пример с Бастой. На концерте было 5 тысяч человек, 500 из них заболеет, 50 – умрут. Тогда он – убийца 50-ти человек», - предположил Конев.
Ранее в пятницу главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов объяснил в эфире НСН, почему люди заболевают коронавирусом после вакцинации.
По данным на воскресенье, в России за прошедшие сутки установлен новый антирекорд - зафиксировано 29 039 новых фактов заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии подтверждены 2 460 770 случаев.
За последние сутки в России выявлено 29 039 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 6 065 (20,9%) — бессимптомные случаи протекания болезни. При этом за прошедшие сутки в стране умерли от COVID-19 457 человек. Всего за время в России скончались 43 141 человек. За прошедшие сутки выздоровели 21 342 человека, всего вылечились 1 937 738 человек.
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