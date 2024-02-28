СМИ: Владимир Кличко заявил, что Украине не нужны солдаты НАТО

Комментируя обсуждение ввода войск западных стран, он указал, что мир не даёт Киеву достаточно оружия для защиты.

«Дебаты о солдатах НАТО на Украине отвлекают от темы. Нам не нужны солдаты - нам нужны боеприпасы. Нам нужно лучшее оружие», — заключил Владимир Кличко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет неизбежен в случае появлении на Украине военных альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».