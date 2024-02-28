СМИ: Владимир Кличко заявил, что Украине не нужны солдаты НАТО
Украине не нужны солдаты НАТО. Как пишет Bild, такое заявление сделал брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир.
Комментируя обсуждение ввода войск западных стран, он указал, что мир не даёт Киеву достаточно оружия для защиты.
«Дебаты о солдатах НАТО на Украине отвлекают от темы. Нам не нужны солдаты - нам нужны боеприпасы. Нам нужно лучшее оружие», — заключил Владимир Кличко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет неизбежен в случае появлении на Украине военных альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru