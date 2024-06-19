Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом.
Ожидается, что глава РФ проведёт переговоры в Ханое с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания, а также с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии страны.
Помимо прочего запланирована встреча с выпускниками советских и российских вузов. Это уже пятая поездка Путина во Вьетнам на высшем посту. Он также посещал республику в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах.
Ранее Путин находился с государственным визитом в КНДР, где состоялись полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Ханой станет финальной точкой трехдневной поездки президента России, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru