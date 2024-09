Скончался автор хита из фильма «Титаник»

Он ушел из жизни 6 сентября. Одна из самых известных работ Дженнингса — саундтрек к фильму «Титаник» — My Heart Will Go On в исполнении Селин Дион.

Один из «Оскаров» был вручен «Титанику» за лучшую песню. Дженнингс написал тексты еще для 325 фильмов и телешоу.

Ранее умер автор хита All by myself Эрик Кармен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».