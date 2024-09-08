Скончался автор хита из фильма «Титаник»
8 сентября 202403:01
Американский поэт-песенник Уиллбур Дженнингс скончался в возрасте 80 лет, сообщает Ura.ru.
Он ушел из жизни 6 сентября. Одна из самых известных работ Дженнингса — саундтрек к фильму «Титаник» — My Heart Will Go On в исполнении Селин Дион.
Один из «Оскаров» был вручен «Титанику» за лучшую песню. Дженнингс написал тексты еще для 325 фильмов и телешоу.
Ранее умер автор хита All by myself Эрик Кармен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru