В «ЮТЭйр» опровергли информацию о том, что самолет чуть не сел на строящуюся ВПП в Грозном
Авиаперевозчик «ЮТЭйр» не подтвердил информацию о том, что самолет чуть не приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Грозном, сообщает РИА Новости.
Информация о том, что Boeing 737 якобы едва не сел на строящуюся ВПП, не соответствует действительности, сообщила авиакомпания. Отмечается, что борт, выполнявший рейс Анталья-Грозный, произвел штатную посадку без ухода на второй круг.
В «ЮТЭйр» подчеркнули, что распространяемое видео снято в июне 2024 года, когда экипаж выполнял уход на второй круг из-за сдвига ветра.
Ранее самолёт «ЮТэйр», выполнявший рейс из Сургута в Новосибирск, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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