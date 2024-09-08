В «ЮТЭйр» опровергли информацию о том, что самолет чуть не сел на строящуюся ВПП в Грозном

Информация о том, что Boeing 737 якобы едва не сел на строящуюся ВПП, не соответствует действительности, сообщила авиакомпания. Отмечается, что борт, выполнявший рейс Анталья-Грозный, произвел штатную посадку без ухода на второй круг.

В «ЮТЭйр» подчеркнули, что распространяемое видео снято в июне 2024 года, когда экипаж выполнял уход на второй круг из-за сдвига ветра.

Ранее самолёт «ЮТэйр», выполнявший рейс из Сургута в Новосибирск, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

