СМИ: Венгрия выступила с инициативой о снятии санкций с Усманова, Авена и Рашникова

Власти Венгрии попросили Европейский союз снять ограничительные меры с российских бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и должностных лиц ЕС.

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Будапешт также попроси Евросоюз расширить список исключений из санкций для предоставления гуманитарной помощи. Данная просьба Венгрии «привела в ярость» другие страны ЕС, которым до 15 сентября нужно принять решение о продлении ограничений в отношении подсанкционных лиц. Требования Венгрии обсудят 7 сентября на заседании, посвященному ситуации вокруг Украины.

Как сообщалось ранее, Европейский союз ведёт переговоры о снятии санкций с некоторых граждан РФ, введённых из-за спецоперации российской армии на Украине.

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ТЕГИ:Санкции Против РоссииАлишер УсмановОлигархиВенгрия
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