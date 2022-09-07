СМИ: Венгрия выступила с инициативой о снятии санкций с Усманова, Авена и Рашникова

Будапешт также попроси Евросоюз расширить список исключений из санкций для предоставления гуманитарной помощи. Данная просьба Венгрии «привела в ярость» другие страны ЕС, которым до 15 сентября нужно принять решение о продлении ограничений в отношении подсанкционных лиц. Требования Венгрии обсудят 7 сентября на заседании, посвященному ситуации вокруг Украины.

Как сообщалось ранее, Европейский союз ведёт переговоры о снятии санкций с некоторых граждан РФ, введённых из-за спецоперации российской армии на Украине.

