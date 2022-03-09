СМИ: Великобритания намерена добывать газ методом фрекинга

Лондон рассматривает возможность добычи газа методом фрекинга, что позволит снизить энергетическую зависимость от России, сообщает RT со ссылкой на The Daily Telegraph.

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По словам источников издания, британское правительство может выделить дополнительные средства для развития территорий для последующей добычи газа методом фрекинга.

Кроме того, Британская геологическая служба может получить от правительства две скважины для добычи сланцевого газа в Англии.

Европа обязана принять решение об отказе от российских нефти и газа, несмотря на довольно серьёзную болезненность таких мер, заявил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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ТЕГИ:ГазВеликобритания
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