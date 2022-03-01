Джонсон заявил о необходимости отказа Европы от нефти и газа РФ

Европа обязана принять решение об отказе от российских нефти и газа, несмотря на довольно серьёзную болезненность таких мер. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он подчеркнул, что Европа готова к возможному «продолжительному кризису» в связи с принятием ограничительных мер в отношении России из-за событий на Украине.

Джонсон также заявил о возможности усиления санкций против Сбербанка.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:УкраинаНефтьБорис Джонсон
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