Джонсон заявил о необходимости отказа Европы от нефти и газа РФ

Европа обязана принять решение об отказе от российских нефти и газа, несмотря на довольно серьёзную болезненность таких мер. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он подчеркнул, что Европа готова к возможному «продолжительному кризису» в связи с принятием ограничительных мер в отношении России из-за событий на Украине.

Джонсон также заявил о возможности усиления санкций против Сбербанка.

