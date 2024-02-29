СМИ: Великобритания готовится к смерти короля Карла III
Власти Великобритании разработали план на случай смерти короля Карла III, пишет Daily Express.
В частности, он состоит из пунктов оповещения общества о смерти короля, полной информации о происходящем в течение десяти дней после ухода из жизни, а также информации о том, куда будет доставлен гроб.
Журналисты уточнили, что операция «Менайский мост» – не первый подобный план, разработанный на случай гибели британского монарха. Ранее на случай смерти королевы Елизаветы II была придумана операция под названием «Лондонский мост».
Ранее принц Гарри вернулся в Лондон после известия о раке у Карла III, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru