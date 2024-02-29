СМИ: Великобритания готовится к смерти короля Карла III

В частности, он состоит из пунктов оповещения общества о смерти короля, полной информации о происходящем в течение десяти дней после ухода из жизни, а также информации о том, куда будет доставлен гроб.

Журналисты уточнили, что операция «Менайский мост» – не первый подобный план, разработанный на случай гибели британского монарха. Ранее на случай смерти королевы Елизаветы II была придумана операция под названием «Лондонский мост».

Ранее принц Гарри вернулся в Лондон после известия о раке у Карла III, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

