Принц Гарри вернулся в Лондон после известия о раке у Карла III

Накануне вечером король лично позвонил Гарри и сообщил ему о своей болезни. Принц последние годы жил в Калифорнии, его жена Меган Маркл и дети остались в США.

Отношения между Гарри и Карлом ухудшились после свадьбы принца на американке Меган Маркл. Во время визита в Великобританию Карл III отказался встречаться с принцем, сославшись на плотный график.

Ранее днем премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что врачам удалось выявить рак у Карла III на ранней стадии. Слова политика приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

