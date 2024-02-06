Принц Гарри вернулся в Лондон после известия о раке у Карла III
Принц Гарри вернулся в Лондон, чтобы встретиться с королем Британии Карлом III, у которого накануне диагностировали рак. Об этом пишет издание Daily Mail.
Накануне вечером король лично позвонил Гарри и сообщил ему о своей болезни. Принц последние годы жил в Калифорнии, его жена Меган Маркл и дети остались в США.
Отношения между Гарри и Карлом ухудшились после свадьбы принца на американке Меган Маркл. Во время визита в Великобританию Карл III отказался встречаться с принцем, сославшись на плотный график.
Ранее днем премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что врачам удалось выявить рак у Карла III на ранней стадии. Слова политика приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru