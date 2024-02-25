Больного раком Карла III довели до слез слова поддержки

В ходе встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком он признался, что получил «много замечательных сообщений и открыток». «Большую часть времени это доводило меня до слез», – заявил Карл III.

Букингемский дворец получил более семи тысяч писем и открыток со всего мира. Королю желали скорейшего выздоровления.

Ранее принц Гарри вернулся в Лондон после известия о раке у Карла III, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

