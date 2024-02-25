Больного раком Карла III довели до слез слова поддержки

Короля Великобритании Карла III, который болен онкологическим заболеванием, довели до слез многочисленные сообщения со словами поддержки, сообщает New York Post.

Король Великобритании Карл III временно не будет исполнять публичные обязанности

В ходе встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком он признался, что получил «много замечательных сообщений и открыток». «Большую часть времени это доводило меня до слез», – заявил Карл III.

Букингемский дворец получил более семи тысяч писем и открыток со всего мира. Королю желали скорейшего выздоровления.

Ранее принц Гарри вернулся в Лондон после известия о раке у Карла III, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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