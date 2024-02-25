Больного раком Карла III довели до слез слова поддержки
Короля Великобритании Карла III, который болен онкологическим заболеванием, довели до слез многочисленные сообщения со словами поддержки, сообщает New York Post.
В ходе встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком он признался, что получил «много замечательных сообщений и открыток». «Большую часть времени это доводило меня до слез», – заявил Карл III.
Букингемский дворец получил более семи тысяч писем и открыток со всего мира. Королю желали скорейшего выздоровления.
Ранее принц Гарри вернулся в Лондон после известия о раке у Карла III, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Южно-Сахалинске отменен концерт Арбениной
- Трамп согласился с Путиным, отдавшим предпочтение Байдену как президенту
- Больного раком Карла III довели до слез слова поддержки
- Трамп: США проиграют Третью мировую войну, если президентом вновь станет Байден
- В США заявили, что израсходовали десятилетний запас оружия на украинский конфликт
- Кулеба: ЕС поставит Украине 170 тыс. снарядов до конца марта
- СМИ: Украина в 2024 году может потерять весь Донбасс
- Трамп заявил, что побеждает в Южной Каролине
- Рогов: В центре Работино идут ожесточенные бои
- СМИ: в «Шереметьево» произошла перезагрузка системы паспортного контроля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru