СМИ: Великобританию охватила паника из-за перекрытия «Северного потока»

Российский лидер Владимир Путин погрузил Великобританию в панику, перекрыв один из главных европейских газопроводов «Северный поток», сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего исполнительного директора торговой ассоциации Energy UK Анджелу Найт.

В Канаде заявили, что транзит газа через Украину не заменит для ФРГ «Северный поток»

Она обвинила главу государства в развязывании «экономической войны», а британские власти - в создании зависимости от поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда «дружелюбных». Найт считает, что Лондон вел неправильную энергетическую политику.

Ранее газопровод «Северный поток» из-за неисправности турбины был полностью остановлен. Дата его запуска пока не определена. Об этом сообщили в «Газпроме».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Владимир ПутинВеликобританияСеверный Поток
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