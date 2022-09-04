СМИ: Великобританию охватила паника из-за перекрытия «Северного потока»

Она обвинила главу государства в развязывании «экономической войны», а британские власти - в создании зависимости от поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда «дружелюбных». Найт считает, что Лондон вел неправильную энергетическую политику.

Ранее газопровод «Северный поток» из-за неисправности турбины был полностью остановлен. Дата его запуска пока не определена. Об этом сообщили в «Газпроме».

