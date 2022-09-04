СМИ: Великобританию охватила паника из-за перекрытия «Северного потока»
Российский лидер Владимир Путин погрузил Великобританию в панику, перекрыв один из главных европейских газопроводов «Северный поток», сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего исполнительного директора торговой ассоциации Energy UK Анджелу Найт.
Она обвинила главу государства в развязывании «экономической войны», а британские власти - в создании зависимости от поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда «дружелюбных». Найт считает, что Лондон вел неправильную энергетическую политику.
Ранее газопровод «Северный поток» из-за неисправности турбины был полностью остановлен. Дата его запуска пока не определена. Об этом сообщили в «Газпроме».
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