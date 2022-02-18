СМИ: Вашингтон считает уловкой отвод российских войск от Украины
США получили разведданные о том, что объявленный Москвой отвод войск от границы с Украиной был уловкой, цель которой — ввести в заблуждение США и другие мировые державы, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американских и европейских структурах власти.
По словам собеседников издания, американские власти считают, что заявления РФ о возвращении войск с учений в места постоянной дислокации «могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение».
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что отвод войск РФ от украинской границы не решит проблемы и призвала укреплять НАТО. Кроме того, дипломат считает требования РФ по безопасности нелегитимными, поскольку «НАТО или Украина не угрожают России».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,8 млн+181 тыс. / сут.
Умерли
343 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
11,8 млн+185 тыс. / сут.
- СМИ: Вашингтон считает уловкой отвод российских войск от Украины
- Постпред США в ООН: Москва «вторгалась» в Восточную Европу
- Байден организует встречу европейских лидеров и НАТО по Украине
- Власти Киева предусмотрели эвакуацию местных жителей
- Обнародован текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности
- Страны Евросоюза призвали к полному соблюдению Минских соглашений
- Эксперт рассказал о повышении доходов населения после поручения Путина
- Щербакова заявила о намерении продолжить карьеру после победы
- Лондон отменил программу «золотых виз» для инвесторов
- Названа дата начала строительства города Спутник под Владивостоком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru