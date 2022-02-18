СМИ: Вашингтон считает уловкой отвод российских войск от Украины

По словам собеседников издания, американские власти считают, что заявления РФ о возвращении войск с учений в места постоянной дислокации «могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение».

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что отвод войск РФ от украинской границы не решит проблемы и призвала укреплять НАТО. Кроме того, дипломат считает требования РФ по безопасности нелегитимными, поскольку «НАТО или Украина не угрожают России».

