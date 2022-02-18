СМИ: Вашингтон считает уловкой отвод российских войск от Украины

США получили разведданные о том, что объявленный Москвой отвод войск от границы с Украиной был уловкой, цель которой — ввести в заблуждение США и другие мировые державы, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американских и европейских структурах власти.

Зеленский: отвода российских войск не видно

По словам собеседников издания, американские власти считают, что заявления РФ о возвращении войск с учений в места постоянной дислокации «могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение».

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что отвод войск РФ от украинской границы не решит проблемы и призвала укреплять НАТО. Кроме того, дипломат считает требования РФ по безопасности нелегитимными, поскольку «НАТО или Украина не угрожают России».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Попов
ТЕГИ:СШАУкраинаАрмия
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